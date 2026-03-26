Nghệ An chuẩn bị khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX

Kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo đảm bộ máy chính quyền tỉnh hoạt động đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Theo chương trình dự kiến, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời trình bày báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận bỏ phiếu bầu cử.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt, bao gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực. Đây là bước then chốt nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống chính quyền trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp cũng sẽ xem xét việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét và thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp đang được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn liên quan. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị các cơ quan như Ủy ban Bầu cử tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị đầy đủ về nội dung, nhân sự, cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ họp.

Theo kết quả bầu cử, tỉnh Nghệ An đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu theo quy định. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, qua đó kiện toàn bộ máy chính quyền và tạo tiền đề cho hoạt động hiệu quả của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tác giả: Trần Tú

