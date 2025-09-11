Người đàn ông ở Hà Tĩnh đi lạc nhiều ngày được tìm thấy trên đường cao tốc

Ngày 11/9, Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng CSGT hỗ trợ một người đàn ông đi lạc trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua TP Huế.

Lực lượng công an đang hỗ trợ đưa ông H. về nhà.

Theo đó vào khoảng 8h sáng cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) đã phát hiện ông Võ Nhân H. (Sinh 1969) ở xã Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh đang đi bộ trên tuyến cao tốc.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đưa ông H. về trụ sở Công an xã Hưng Lộc để xác minh và hỗ trợ.

Công an xã Hưng Lộc liên hệ Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) và người thân để xác minh nhân thân. Qua đó được biết ông H. đi lạc suốt gần 10 ngày, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hiện lực lượng công an phối hợp bố trí phương tiện đưa ông H. trở về gia đình.

Tác giả: Hoàng Lý

Nguồn tin: kienthuc.net.vn