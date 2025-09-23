Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu trong rừng sau 6 ngày đi lạc

Trưa nay (23/9), ông R Ông Ha Hoanh (SN 1947), đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực rừng nguyên sinh, thuộc địa phận xã Phi Tô, huyện Lâm Hà cũ. Vị trí này cách gia đình ông Hoanh sinh sống hàng chục cây số đường rừng.

Ông R Ông Ha Hoanh được tìm thấy sau 6 ngày đi lạc trong rừng sâu.

Điều khiến mọi người kinh ngạc là cụ ông vẫn trong tình trạng tỉnh táo, sức khỏe tốt, mặc dù toàn cơ thể bị ướt lạnh do dầm mưa nhiều ngày. Lực lượng chức năng lập tức cho ông ăn uống nhẹ, thay quần áo, nghỉ ngơi tại chỗ để tạm phục hồi sức khỏe trước khi di chuyển về nhà.

Trước đó, ngày 18/9, ông Hoanh điều khiển xe máy vào rừng để hái nấm. Tối cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về nên đã huy động con cháu, dòng họ vào rừng tìm kiếm.

Cụ ông sống sót kỳ diệu trong điều kiện thời tiết hết sức bất lợi.

Nhận được tin báo, những ngày qua, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và người dân, huy động hàng trăm người tiến sâu vào rừng tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm ông Hoanh đi lạc trong rừng gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết có mưa, trời lạnh, trơn trượt.

Sau 6 ngày tìm kiếm, tưởng chừng đã hết hi vọng về sự sống của nạn nhân, trưa nay, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện ông cụ trong rừng già nguyên sinh.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn