Kịp thời giải cứu thiếu niên 16 tuổi sập bẫy "việc nhẹ, lương cao"

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, hồi 22h30 ngày 15/9, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn B. (SN 1984, trú tại tổ dân phố An Thịnh, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) về việc con trai là cháu N.Q.T. (SN 2009) nghe theo lời dụ dỗ từ người lạ sang Campuchia để làm việc.

Anh B. đến đón cháu N.Q.T. tại Công an xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tiền Phong đã nhanh chóng xác minh, xác định cháu N.Q.T. đi trên xe khách của hãng xe M.L. xuất phát từ bến xe Nước Ngầm, TP.Hà Nội chạy vào bến xe Miền Đông, TP.Hồ Chí Minh.

Sau khi xác định được hành trình của cháu N.Q.T., công an phường đã tiến hành liên hệ với lái xe. Xác định khoảng 4h30 ngày 16/9 xe sẽ di chuyển qua địa phận xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi, Công an phường Tiền Phong đã liên hệ, trao đổi với Công an xã Khánh Cường về nội dung sự việc, đề nghị phối hợp, tiến hành kiểm soát phương tiện nói trên và đưa cháu N.Q.T. về trụ sở công an xã làm việc.

Sau đó, Công an phường hướng dẫn gia đình cháu N.Q.T. đến Công an xã Khánh Cường làm việc và đưa cháu về địa phương.

Hiện tại, cháu N.Q.T. đã được gia đình đưa trở về địa phương an toàn. Công an phường Tiền Phong tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua vụ việc trên, Công an phường Tiền Phong khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo lời mời gọi đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia hoặc các quốc gia khác. Trường hợp bị dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng bức lao động, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn