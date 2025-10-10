Diễn đàn: Hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, động lực phát triển kinh tế Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Nguyễn Văn Trúc - Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Tổng Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia VCCI; Bùi Xuân Sinh – Giám đốc VCCI Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình; các diễn giả, nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quý Linh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Các đại biểu dự diễn đàn

Ông Bùi Trung Nghĩa – Phó Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc diễn đàn

Trong những năm gần đây, Nghệ An đã có những bước phát triển vượt bậc. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc Nam, cảng nước sâu Cửa Lò, sân bay quốc tế Vinh, đường ven biển, các khu công nghiệp lớn như VSIP, WHA, Hoàng Mai, Đông Hồi... Nhờ đó, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đăng ký giai đoạn 2022–2024 đạt trên 4,8 tỷ USD, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh đặc biệt quan tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, coi đây là động lực mới cho tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Tỉnh Nghệ An xác định đổi mới sáng tạo là chìa khóa vàng để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, hướng tới xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Bắc Trung Bộ. Tỉnh tập trung triển khai ba định hướng chiến lược, đó là: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn diện, thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nghệ An, làm đầu mối kết nối tri thức, công nghệ, doanh nghiệp. Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo từ nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng. Tăng cường kết nối startup với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn và thị trường quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Xây dựng chính quyền phục vụ, chính quyền số, chính quyền sáng tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đẩy mạnh liên kết “4 nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp để hình thành “Vòng tròn sáng tạo”. Hình thành thế hệ doanh nhân trẻ Nghệ An năng động, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám thành công.

Diễn đàn hôm nay không chỉ là nơi trao đổi, thảo luận, hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, mà còn là không gian kết nối tư duy, lan tỏa cảm hứng sáng tạo và khát vọng vươn lên. Thông qua Diễn đàn, tỉnh Nghệ An mong muốn lắng nghe các ý kiến, hiến kế quý báu từ các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các nhà đầu tư; qua đó, xây dựng cơ chế, chính sách thực chất hơn, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ, phát triển năng động, sáng tạo và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, phát triển và thành công ngay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các khuyến nghị, sáng kiến của Diễn đàn thành các chính sách khả thi, hành động cụ thể. Mở rộng hợp tác quốc gia và quốc tế để đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng.

Với sự quan tâm của Trung ương, sự đồng hành của các chuyên gia, doanh nghiệp, cùng quyết tâm đổi mới của Chính quyền và Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ sớm trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Bắc Trung Bộ, mảnh đất ươm mầm ý tưởng lớn, khởi nguồn cho khát vọng Việt Nam hùng cường.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận giải pháp, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Tại phiên thảo luận thứ nhất, các chuyên gia, nhà khoa học đã hiến kế các giải pháp, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Quý Linh đã đề ra các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiến sỹ Nguyễn Văn Trúc - Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghiệp đã đưa ra các giải pháp để kết nối và khai thác các nguồn lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại các khu vực, các địa phương. Giám đốc VCCI Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình Bùi Xuân Sinh đưa ra các giải pháp kết nối và khai thác các nguồn lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Ông Đàm Quang Thắng – Chủ tịch VSMA đã đề xuất các giải pháp phát huy lợi thế của địa phương, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo…

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận thứ 2: Thu hút nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp

Tại phiên thảo luận thứ 2, lãnh đạo các doanh nghiệp, startup đã chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp, giải pháp thu hút nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp. Ông Trần Vĩnh Quý – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An chia sẻ vai trò của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An với các startup trong việc tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, áp dụng khoa học công nghệ. Ông Trần Văn Lê – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ điện Phương Linh chia sẻ kinh nghiệm thành công của các doanh nhân miền Trung, và đóng góp của các doanh nghiệp lớn đối với khởi nghiệp sáng tạo. Bà Nguyễn Thị Châu – Giải Nhì Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia năm 2024 nêu một số đề xuất của các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay…

Sở Khoa học và Công nghệ ký bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị

Cũng trong Chương trình đã diễn ra hoạt động ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trong hệ sinh thái Khởi nghiệp hướng đến mục tiêu cao nhất là tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khởi nghiệp, sáng tạo; cổ vũ khuyến khích, nâng cao tinh thần và năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên; tạo nên động lực hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công tại tỉnh Nghệ An.

