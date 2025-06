Kinh hoàng clip cửa hàng sửa xe phát nổ: Nghi do "vật thể lạ" nhặt được từ 20 năm trước

Vụ nổ lớn được nhắc tới xảy ra vào 10h40' sáng ngày 8/6 tại cửa hàng sửa xe của ông L.V.U. (49 tuổi) nằm trên địa bàn phường 1, thị xã Giá Rai (Tỉnh Bạc Liêu) và một phần diễn biến đã được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại. Đoạn clip vừa được chia sẻ lên mạng xã hội trong ngày 10/6 và nhanh chóng nhận được sự theo dõi.

Theo thông tin thì trước thời điểm xảy ra vụ nổ, ông U. vẫn đang sửa xe cho khách như thường ngày. Sau tiếng nổ lớn ở trước cửa nhà, các thành viên trong gia đình hoảng hốt lao ra thì phát hiện ông U. trên người có nhiều vết thương và đã tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra tại khu dân cư đông đúc, thời điểm đó chỉ có nạn nhân ở khu vực sửa xe, phía sau là nơi ở của gia đình.

Tại hiện trường vụ nổ, nền gạch đã vỡ tung lên, còn sót lại các mảnh đạn trên nền gạch, các đồ vật tại tiệm sửa xe bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp làm rõ. Qua xác minh của cơ quan chức năng, vật thể lạ bằng kim loại ông U. dùng làm đe kê chặt căm xe nghi là đầu đạn 105mm.

Được biết, vật thể lạ trên được cho là ông U. nhặt được và ông U. sử dụng dùng làm đe kê chặt căm xe cho khách đã hơn 20 năm nay.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn