Kính cường lực smartphone: Phụ kiện lỗi thời hay vẫn là “bảo hiểm” cần thiết?

Vai trò của kính cường lực rất được chú ý trong thời gian gần đây, đặc biệt khi smartphone hiện có giá lên đến hàng chục triệu đồng cho các mẫu cao cấp. Với nguy cơ trầy xước, rơi vỡ và va đập không thể tránh khỏi khi sử dụng, nhiều người dùng smartphone đang tìm kiếm các phụ kiện để bảo vệ thiết bị của mình.

Kính cường lực vẫn là phụ kiện cần thiết cho nhiều người dùng smartphone

Tuy nhiên, khi công nghệ màn hình đã có những bước tiến vượt bậc, vai trò kính cường lực được đặt ra dấu hỏi lớn. Ví dụ, các mẫu điện thoại mới, như iPhone trang bị Ceramic Shield và các phiên bản Gorilla Glass mới nhất của Corning, đã cải thiện đáng kể khả năng chống trầy xước và va đập. Vậy người dùng liệu có yên tâm khi bỏ qua kính cường lực trên smartphone?

Theo phân tích từ SlashGear, ngay cả những chiếc điện thoại bền bỉ nhất cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với hư hại. Do đó, việc tìm hiểu về độ bền của màn hình và khả năng giữ gìn điện thoại của bản thân là rất quan trọng. Nếu không tự tin vào khả năng bảo quản thiết bị, kính cường lực vẫn là một lựa chọn hợp lý.

Kính cường lực giúp người dùng yên tâm hơn

Một số mẫu iPhone mới nhất, chẳng hạn như iPhone 17 Pro Max, đã chứng minh khả năng chịu va đập tốt trong các thử nghiệm thực tế. Nhưng việc sửa chữa màn hình vẫn có thể tốn kém, mặc dù chi phí này có thể thấp khi một số công ty cung cấp các gói bảo hiểm cho phép sửa chữa miễn phí trong trường hợp hư hại.

Nhiều kính cường lực có giá khá rẻ so với những gì mà màn hình smartphone có thể đối diện khi rơi vỡ

Hơn nữa, mặc dù smartphone hiện đại có thể chịu được va đập, chúng vẫn dễ bị trầy xước bởi các vật liệu mài mòn như cát và đá. Ngay cả loại giá rẻ, kính cường lực có thể giúp bảo vệ màn hình khỏi nứt và trầy xước, đồng thời giữ cho thiết bị trông mới lâu hơn. Một số loại kính cường lực còn có tính năng lọc ánh sáng xanh giúp giảm mỏi mắt.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng không có kính cường lực nào là hoàn hảo. Ngay cả những sản phẩm cao cấp cũng có thể bị vỡ, và va đập mạnh vẫn có thể làm hỏng màn hình. Để bảo vệ điện thoại tốt hơn, người dùng nên xem xét việc đầu tư vào ốp lưng và các gói bảo hiểm như AppleCare.

Nhìn chung, cho dù công nghệ màn hình đã tiến bộ, kính cường lực vẫn có thể là một lựa chọn thông minh để bảo vệ chiếc smartphone đắt đỏ của mọi người.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn