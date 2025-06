Đang ngủ, 2 căn nhà đổ sụp làm 3 người rơi xuống sông

Xã hội

2 căn nhà của người dân ven sông Phú An (xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ đổ sụp xuống sông trong đêm làm 3 người rơi xuống dòng nước và may mắn bơi vào bờ an toàn.