Khu đô thị 1.000 tỷ chỉ có 1 DN đăng ký, Nghệ An kéo dài thời gian tìm kiếm nhà đầu tư

Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký công văn cho phép gia hạn thời gian tìm nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc Quán Hành tại Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Thời gian gia hạn đăng ký thực hiện dự án là 30 ngày.

Dự án Khu đô thị Bắc Quán Hành tại Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc được UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư vào hồi đầu tháng 6/2922.

Dự án có diện tích khoảng 18,43ha, quy mô dân số khoảng 1.900 người. Ranh giới cụ thể: Phía Đông giáp Khu dân cư khối 1, thị trấn Quán Hành; Phía Tây giáp đường tránh TP. Vinh và đường quy hoạch 24m; Phía Nam giáp đường quy hoạch 24m (đi Xã Đoài); Phía Bắc giáp Quốc lộ 48E đoạn từ đường tránh TP. Vinh đi cầu vượt Quốc lộ 1A.

Quy mô xây dựng dự án gồm: 180 căn nhà ở liền kề cao 3 tầng và 1 tum, diện tích sử dụng đất 2,9ha; 144 lô nhà ở liền kề thương mại cao 3 tầng và 1 tum, diện tích sử dụng đất 2,2ha; 55 lô nhà ở biệt thự cao 3 tầng và 1 tum, diện tích sử dụng đất 1,5ha; Nhà ở xã hội, cao 2-5 tầng, diện tích sử dụng đất 1,1ha; Khu thương mại dịch vụ, cao 2-5 tầng, diện tích sử dụng đất 0,6ha...

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 994,9 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng khoảng 952,7 tỷ đồng; Chi phí đến bù GPMB khoảng 42,19 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tiến độ thực đầu tư dự kiến 5 năm.

Đầu tháng 12/2022, dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An công bố danh mục dự án mời nhà đầu tư quan thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Qua quá trình đóng/mở hồ sơ đăng ký thực hiện, dự án này duy nhất chỉ có một nhà đầu tư là Công ty cổ phần H&T Group Việt Nam đăng ký thực hiện dự án.

Công ty cổ phần H&T Group Việt Nam (H&T Group Việt Nam) do ông Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1978, quê gốc tại Nghệ An là người đại diện cho công ty.

H&T Group Việt Nam thành lập vào ngày 26/6/2020 có địa chỉ đăng ký đóng tại tầng 1, TT2-47 Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; in ấn, xây dựng nhà để ở, kinh doanh bất động sản…

Ông Nguyễn Văn Thái ngoài là người đại diện pháp luật cho H&T Group Việt Nam thì doanh nhân sinh năm 1978, quê gốc Nghệ An này còn là người đại diện pháp luật cho loạt công ty khác với đa ngành, đa nghề khác nhau như: Công ty cổ phần Truyền thông Phú Thái (có trụ sở đóng tại tầng 2, TT2-47 Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm); Công ty TNHH Truyền thông giải trí TMT (có trụ sở đăng ký đóng tại tầng 5, thửa số 24, lô 06, khu 4.1CC tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

