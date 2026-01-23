Không xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc, tài xế bị phạt 5 triệu

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin vừa xử phạt tài xế L.H.B.T (35 tuổi, ngụ TPHCM) do chuyển làn nhưng không báo tín hiệu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ô tô chuyển làn nguy hiểm trên cao tốc.

Trước đó, thông qua phản ánh của người dân đến Cục CSGT về ô tô chuyển làn nhưng không báo tín hiệu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Cục đã chỉ đạo Đội 6 vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 27 phút ngày 17-1, tại Km8 tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (thuộc phường Long Trường, TPHCM). Người điều khiển ô tô là L.H.B.T nên mời đến trụ sở.

Với hình ảnh rõ nét, phản ánh đầy đủ diễn biến vi phạm, tài xế L.H.B.T thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh sát sau đó lập biên bản xử phạt tài xế lỗi chuyển làn nhưng không báo tín hiệu trên cao tốc (không xi-nhan).

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc, đặc biệt là quy tắc chuyển làn, bật tín hiệu báo hướng đi, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động