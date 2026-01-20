Xe bồn chở dầu lao xuống kênh do tài xế… ngủ gật

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h45’ chiều nay 19/1 tại km 21+300 trên tuyến quốc lộ 25, qua địa phận thôn Phú Sen, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm vừa kể, ông Hà Đắc Mãi (SN 1976, trú ở khối Phú Xuân, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 60H-187.61 kéo rơ moóc 60R-023.44 có bồn chuyên dụng chở dầu chạy trên đường quốc lộ 25 từ hướng Tây lên đến lý trình nêu trên là một vòng cua thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ phía sau.

Chiếc xe tải này bất ngờ lao xuống lòng kênh thủy nông chính Bắc trong hệ thống thủy nông Đồng Cam. Rất may là sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã kịp thoát ra ngoài, trong bồn xe không có dầu. Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế… ngủ gật.

Sau khi chiếc xe tải lao xuống kênh, tài xế tự thoát ra ngoài.

Ngay sau khi xảy ra, Công an xã Phú Hòa 1 đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, chuyển giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn lái xe thuê dịch vụ cứu hộ để đưa xe ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

