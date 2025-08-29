Không xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 30-8 sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển

Tân sinh viên khóa 2025 làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM - Ảnh: NGỌC BÍCH

Thí sinh đã có kết quả trúng tuyển đại học phải đăng nhập hệ thống tuyển sinh chung của bộ tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để xác nhận nhập học.

Bắt buộc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17h ngày 30-8, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của bộ (nếu có nguyện vọng theo học). Nếu không thực hiện, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đây là bước bắt buộc nhằm bảo đảm quyền lợi trúng tuyển và tránh tình trạng thí sinh "ảo" gây khó khăn cho công tác tuyển sinh của các trường đại học. Việc xác nhận nhập học đúng hạn giúp các trường sớm ổn định công tác tuyển sinh, chuẩn bị cho năm học mới.

Để xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện các bước:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống với số định danh cá nhân, mã đăng nhập, mã xác nhận.

Bước 2: Vào mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để kiểm tra kết quả "Đỗ" hoặc "Trượt" của từng nguyện vọng.

Bước 3: Nếu kết quả là "Đỗ", nhấn "Xác nhận nhập học" và bấm "Đồng ý".

Bước 4: Kiểm tra trạng thái hiển thị "Đã nhập học" - đồng nghĩa với việc xác nhận thành công.

Thí sinh cần lưu ý sau khi xác nhận nhập học sẽ không thể hủy trực tiếp trên hệ thống. Nếu muốn rút lại nguyện vọng, thí sinh phải liên hệ với trường đại học để được xem xét.

Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Nếu thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống coi như từ chối kết quả trúng tuyển. Các thí sinh này có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển bổ sung.

Đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 1-9

Ngoài quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo có thể có những yêu cầu bổ sung. Do vậy thí sinh cần theo dõi thêm yêu cầu riêng của từng trường đại học để hoàn thành thủ tục nhập học đúng quy định.

Thực tế hiện có một số trường yêu cầu thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành ba bước: xác nhận nhập học trên hệ thống của bộ, kê khai thông tin trực tuyến trên hệ thống riêng của trường và nhập học trực tiếp theo lịch thông báo.

Nếu không hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập học mà không có lý do chính đáng, trường sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định các cơ sở đào tạo không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30-8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Từ ngày 1-9 đến tháng 12-2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của trường đại học (nếu trường còn chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung).

Hiện nay đã có rất nhiều trường đại học trên cả nước công bố tiếp tục xét tuyển bổ sung với hàng trăm chỉ tiêu ở hàng chục ngành học.

Thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia các đợt bổ sung, trừ trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo đồng ý.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12h trưa 26-8 đã có hơn 560.000 thí sinh xác nhận nhập học thành công (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024). Bộ cũng khẳng định tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn