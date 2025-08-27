Nhiều thí sinh bỏ xác nhận nhập học đại học, chuyển sang cao đẳng

Học sinh làm thủ tục nhập học tại Trường cao đẳng du lịch Sài Gòn - Ảnh: NTCC

Bạn Võ Ngọc Phương Trinh - học sinh Trường THPT Đức Hòa (Long An) - đăng ký nguyện vọng ngành quản trị kinh doanh ở Trường đại học Công Thương TP.HCM nhưng không trúng tuyển mà đậu một trường đại học tư thục. Sau nhiều suy tính, Trinh quyết định không nhập học đại học mà chuyển hướng sang cao đẳng, cũng thuộc nhóm tư thục.

Chọn cao đẳng để nhẹ học phí

Theo Trinh, lý do lớn nhất xuất phát từ chi phí. Học phí đại học tại trường Trinh trúng tuyển hơn 17 triệu đồng mỗi học kỳ, cao hơn nhiều so với mức khoảng 10 triệu đồng một học kỳ ở bậc cao đẳng. Ngoài ra Trinh cho biết học đại học còn kèm theo nhiều khoản phát sinh khác.

Tại trường cao đẳng, ngành Trinh chọn theo học là kế toán. Trinh dự tính nếu học tập tốt, sau này có thể học liên thông để nâng cao bằng năng lực. Còn nếu không, việc hoàn thành cao đẳng và sớm đi làm cũng là một con đường ổn định. Với Trinh, sự linh hoạt trong lựa chọn này giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời mở ra hướng đi phù hợp với khả năng thực tế.

Tương tự, bạn Lê Bảo Quyên - học sinh Trường TH, THCS, THPT Tre Việt (TP.HCM) - trúng tuyển ngành kế toán một trường đại học công lập tại TP.HCM. Lăn tăn lớn nhất của Quyên cũng là chi phí. Học kỳ đầu tại trường đại học này, Quyên ước tính tất cả khoản phí mình phải đóng, bao gồm học phí, là 20 triệu đồng. Với mức phí này, Quyên cho rằng gia đình khó đáp ứng.

Quyên chọn học tại Trường cao đẳng Viễn Đông ngành dược. Khoảng cách địa lý gần nhà cũng là yếu tố khiến Quyên "quay xe". Quyên cũng không quá bận tâm trước quan niệm rằng học cao đẳng "thấp kém" hơn đại học vì theo bạn, mỗi bậc học đều có lợi thế riêng và phù hợp với định hướng khác nhau.

Trong kế hoạch cá nhân, Quyên dự tính sẽ hoàn thành chương trình cao đẳng, sau đó liên thông lên đại học để nâng cao bằng cấp trước khi chính thức đi làm.

Hỗ trợ thí sinh nhập học

ThS Võ Công Trí - phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn - cho biết sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, số lượng thí sinh đăng ký nhập học cao đẳng tăng lên đáng kể. Nhiều em chỉ quyết định rẽ hướng sau khi chắc chắn không trúng tuyển vào đại học, đặc biệt là những trường công lập hoặc trường top.

Theo ông Trí, tâm lý phổ biến của thí sinh vẫn là ưu tiên chọn đại học trước, thường dựa vào suy nghĩ và mong muốn ban đầu nhiều hơn là tìm hiểu kỹ lưỡng. Do đó, khi nộp nguyện vọng, các em trải rộng sang nhiều trường khác nhau. Đến lúc có kết quả, nếu không trúng tuyển trường mong muốn, các em bắt đầu cân nhắc lại giữa việc học đại học hay chọn cao đẳng, trung cấp.

Bà Nguyễn Thị Mộng Lành - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường cao đẳng Bách khoa Sài Gòn - cho biết hiện trường đang tiến hành xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển qua cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT, dự kiến hoàn tất trước ngày 30-8.

Ngoài ra, trường tiếp tục nhận thêm các thí sinh nhập học mới ngoài danh sách trên. Trường cũng đã tổ chức bốn đợt nhập học cao đẳng chính quy với khoảng 1.000 thí sinh và hiện còn khoảng 200 suất cho đợt nhập học cuối cùng, dự kiến khai giảng vào ngày 8-9 tới.

Bà cho biết thêm nhà trường triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, từ việc tư vấn trực tuyến, nhắn tin nhắc nhở, đến sắp xếp đưa đón các em từ bến xe về trường để làm thủ tục nhập học.

"Trường cũng hỗ trợ bố trí chỗ ở cho thí sinh. Đội ngũ phụ trách ký túc xá và đoàn thanh niên của trường phối hợp tìm kiếm nhà trọ, giúp sinh viên an tâm khi bắt đầu năm học mới. Các thủ tục học phí cũng được hoàn tất trong giai đoạn này để đảm bảo tiến độ nhập học đúng kế hoạch", bà Lành cho biết.

ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh - giám đốc Trung tâm truyền thông và tuyển sinh, Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM - cho biết đến thời điểm hiện tại, số lượng trúng tuyển từ cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT ghi nhận hơn 800 thí sinh.

Song song với nhóm này, nhà trường cũng triển khai nhập học cho thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển riêng của trường. Đây là điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay, khi các trường cao đẳng được phép tổ chức song song cả hai hình thức.

Theo bà Khanh, khâu xác nhận nhập học qua cổng thông tin của Bộ GD-ĐT có một số thời điểm hệ thống bị chậm hoặc tạm ngưng khiến việc xử lý gặp khó khăn. Để tránh gián đoạn, nhà trường chủ động thu thập thông tin liên hệ của thí sinh như số điện thoại, email, đồng thời tiếp nhận trực tiếp các loại giấy tờ cần thiết như học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi tạm thời...

Hiện mỗi ngày có khoảng 100 - 200 thí sinh đến trường để làm thủ tục nhập học. Dự kiến, hoạt động này sẽ kéo dài đến hết ngày 31-8, tạo điều kiện cho các em có thêm thời gian sắp xếp và hoàn thiện hồ sơ trước khi bước vào năm học mới.

Rẽ hướng du học Ngoài hướng học cao đẳng, không ít thí sinh dù đã trúng tuyển đại học trong nước nhưng lại quyết định không nhập học, bởi con đường du học đã được chuẩn bị từ trước. Bạn Hoàng Minh - học sinh một trường THPT tại Bình Dương (cũ) - cho biết em đã trúng tuyển vào Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM). Tuy nhiên dự kiến Minh sẽ không nhập học để du học Úc. Bạn vẫn đăng ký xét tuyển để "phòng hờ". "Mình đã chuẩn bị hồ sơ từ năm lớp 11, tập trung luyện IELTS và tìm học bổng. Khi có giấy báo trúng tuyển đại học trong nước, gia đình vẫn quyết định ưu tiên du học, vì muốn em có môi trường quốc tế ngay từ đầu", Minh chia sẻ. Ngắn, nhanh, thực tế Bạn Nguyễn Minh Trọng - học sinh Trường THPT Phạm Văn Sáng - trúng tuyển vào một trường đại học tư thục nhưng quyết định không nhập học. Thay vào đó, Trọng chọn theo học hướng dẫn viên du lịch tại Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Trọng thích học cao đẳng vì học ngắn, nhanh và bậc cao đẳng ở bậc này chú trọng nhiều hơn đến thực hành và kỹ năng thực tế. Khóa học của Trọng sẽ khai giảng vào ngày 5-9 và từ 15-9 sẽ chính thức bắt đầu chương trình.

