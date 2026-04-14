Không khí lạnh yếu sắp tràn xuống, Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Theo dự báo, hiện nay (14/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của hình thái này kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và hạ tầng; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế đang ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm thấp khoảng 45-50%. Khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo trong 24-48 giờ tới (ngày 15-16/4), nắng nóng tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực. Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ Nghệ An đến TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm thấp 40-45%. Khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nhiệt độ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 17/4, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kết thúc; các khu vực khác nắng nóng có xu hướng dịu dần. Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở cấp 2.

Nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng; đồng thời có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe.

Tác giả: Minh Lý

Nguồn tin: congly.vn