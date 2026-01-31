Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét, giảm nhiệt mạnh

Dự báo, ngày hôm nay (31/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét.

Từ đêm nay, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết cả nước ngày thứ bảy (31/1), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên-Lai Châu có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, từ chiều tối gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 25-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn