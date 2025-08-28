Không để dạy thêm, học thêm tràn lan

Ngày 27-8, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Nhiều điểm sáng, kết quả nổi bật

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, năm học 2024 - 2025, thành phố đã triển khai đồng bộ Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 ở tất cả các cấp học, đồng thời lần đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới. Thành phố tiếp tục duy trì tốt các chương trình đánh giá học sinh (HS) theo chuẩn quốc tế; thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đột phá về GD-ĐT, triển khai dạy học tiếng Anh tự chọn từ lớp 1; tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị cho công tác triển khai Đề án "Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" theo Kết luận 91/KL-TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong ngành GD-ĐT. Hệ thống thông tin địa lý giáo dục (GIS) đã được hoàn thiện, 100% các địa phương tuyển sinh các lớp đầu cấp bằng hình thức trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể xuất sắc

Chất lượng giáo dục năm học vừa qua của TP HCM tiếp tục được khẳng định khi ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, như: HCB kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 66, giữ vững thành tích xếp thứ 2 toàn quốc trong kỳ thi HS giỏi quốc gia, số lượng giải nhất tăng ở các môn, trong đó có HS đạt thủ khoa môn tiếng Anh 10 năm liên tiếp...

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá ngành GD-ĐT TP HCM đạt được những điểm sáng rất ấn tượng. Đó là toàn ngành đã chuyển đổi trạng thái nhanh chóng và kịp thời từ chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, thể hiện rõ qua kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực trình độ toàn ngành. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục các cấp từ mầm non, GDPT, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong năm học đều có chuyển biến tích cực, kết quả cao hơn năm học trước. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 của thành phố đạt 99,86%, cao hơn mặt bằng chung cả nước là 99,22%. Thành phố tiếp tục tăng cường đẩy mạnh giảng dạy tiếng Anh, trẻ từ mầm non đã được tiếp cận, làm quen với tiếng Anh, phù hợp với xu thế...

Mặc dù vậy, theo ông Thưởng, sau hợp nhất, ngành GD-ĐT thành phố tiếp tục gặp khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp. Theo số liệu, một trường học ở phường Bình Dương có đến hơn 100 lớp học. Điều này gây quá tải với cán bộ quản lý, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động dạy học. "Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 trong đó yêu cầu bảo đảm trường, lớp, đủ số giáo viên (GV) cho HS. Do đó, chúng ta không thể để những trường lên đến hơn 100 lớp như thế này. Vì chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, thiệt thòi cho HS và khó khăn cho người làm công tác quản lý" - ông Thưởng nêu rõ.

Đổi mới tư duy quản lý

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đề nghị trong thời gian tới, ngành GD-ĐT tiếp tục triển khai Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm. "Tôi vừa yêu cầu Vụ trưởng Vụ GDPT sớm tham mưu để sửa đổi Thông tư 29. Lý do từ chính quyền địa phương 3 cấp chuyển sang 2 cấp sẽ có một số nội dung cần phải chỉnh sửa. Tuy nhiên, có một nguyên tắc xuyên suốt không thay đổi là phải hạn chế dạy thêm, học thêm tràn lan. Nếu TP HCM còn để dạy thêm, học thêm tràn lan thì chúng ta chưa thực hiện tốt Thông tư 29 và giờ cao hơn là Nghị quyết 71. Thực tế, TP HCM đang làm tốt rồi nhưng phải tiếp tục làm tốt hơn nữa" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu ngành GD-ĐT TP HCM phải đổi mới tư duy về quản lý giáo dục, vì hiện nay mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phải tăng cường quản lý số, phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.

Trình bày tham luận "Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường phổ thông tại TP HCM", bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng GDPT - Sở GD-ĐT TP HCM, cho hay việc này sẽ gồm các bước cụ thể. Từ nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, chuẩn hóa chương trình từ tiểu học đến THPT theo chuẩn quốc tế, bồi dưỡng, nâng chuẩn đội ngũ GV tiếng Anh… đến mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh ngoài nhà trường. Tiến tới ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, thí điểm và nhân rộng ở các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và khu vực…

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết năm học này sẽ là giai đoạn then chốt để thành phố tận dụng tối đa lợi thế từ chuyển đổi số và hợp nhất vùng. Ngành GD-ĐT thành phố xác định rõ các trọng tâm ưu tiên để nhanh chóng nâng cao chất lượng giáo dục một cách đồng bộ và bền vững... Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất và hoàn thiện mô hình quản lý liên vùng sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với hơn 2,5 triệu HS, thành phố dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 1.700 phòng học mới từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, bảo đảm 100% HS có đủ chỗ học đạt chuẩn… "Những thành tựu đạt được trong năm học 2024 - 2025 sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu cả nước trong đổi mới GD-ĐT. Với định hướng xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, thông minh, công bằng và phát triển bền vững, TP HCM đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm giáo dục quốc tế của khu vực..." - ông Hiếu nhấn mạnh.

"Đặt hàng" nhiều nội dung Tại hội nghị, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - "đặt hàng" ngành GD-ĐT thành phố nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị ngành GD-ĐT xây dựng chủ trương chính sách và các chương trình phát triển giáo dục tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế. Tiếp thu các chỉ đạo, đồng thời thực hiện theo lộ trình bảo đảm hoàn thành các chương trình đề án đột phá của thành phố về giáo dục, hướng đến trang bị cho HS các kỹ năng cần thiết về hội nhập quốc tế. Trong năm học này tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phần mềm quản lý và các nền tảng học tập trực tuyến được triển khai hiệu quả, an toàn và bền vững. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, GV, nhân viên và HS... "Ngoài ra, ngành GD-ĐT thành phố cần tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV gắn với nhu cầu thực tiễn, bảo đảm đủ về cơ cấu, số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" - ông Minh đề nghị.

Tác giả: Đặng Trinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động