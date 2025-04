Nam thanh niên nghi ngáo đá dùng mảnh kính tự cứa cổ mình đã tử vong

Ngày 24/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết, nạn nhân được Công an phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An C.T.T. (SN 1996, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết cắt ở cổ đã tử vong.

Được Công an đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng T. đã tử vong.

Nạn nhân T. xuất hiện tại khu vực đối diện rạp hát tỉnh Long An lúc 0h10 cùng ngày với biểu hiện phê ma túy, la hét, quỳ giữa đường vái lạy liên tục. Người dân đã gọi điện báo Công an.

Khi tổ công tác xuống hiện trường khuyên nhủ, T. vẫn trong tình trạng bất thường, la hét và dùng đá đập vỡ kính của một xe bánh mì sau đó dùng mảnh kính vỡ tự cứa vào cổ mình nhiều lần.

Do mất nhiều máu nên T. gục xuống đường bất tỉnh. Công an phường 1 đã đưa T. vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên T. không qua khỏi.

Công an phường 1, TP Tân An đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể T. cho người nhà đem về lo hậu sự.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân