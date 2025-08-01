Khống chế đối tượng mang dao x.ô.n.g vào trụ sở Công an xã g.â.y r.ố.i

Đối tượng được xác định là Tống Duy Lộc (SN 1993, trú tại thôn Trạng Sơn, xã Hà Long). Lộc bất ngờ cầm dao (dạng dao phay) xông vào trụ sở Công an xã, vừa chửi bới, vừa đập phá cửa kính phòng làm việc. Khi lực lượng Công an ngăn chặn, Lộc đã dùng dao tấn công khiến đồng chí Lê Trọng Ngọc - Phó Trưởng Công an xã Hà Long bị thương ở tay phải. Ngay sau đó, đồng chí Ngọc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Đối tượng Tống Duy Lộc.

Trước hành vi manh động, liều lĩnh và côn đồ của đối tượng, lực lượng trực ban Công an xã Hà Long đã nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết trấn áp, tước dao và khống chế, bắt giữ Lộc ngay tại hiện trường.

Điều tra ban đầu xác định, chiều cùng ngày, Tống Duy Lộc một mình ngồi uống bia, đến khoảng 21h thì về nhà. Trong trạng thái có men rượu bia và do có biểu hiện bất mãn trong cuộc sống, Lộc đã lấy dao phay rồi đi thẳng đến trụ sở Công an xã Hà Long với mục đích “gặp ai cũng chém”.

Lực lượng Công anh nhanh chóng khống chế đối tượng.



Hiện Công an xã Hà Long đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời bàn giao đối tượng Tống Duy Lộc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn