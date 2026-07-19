Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ hàng chục đối tượng cá độ bóng đá

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và công văn của Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch “Triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Qua công tác nắm tình hình từ đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 2 nhóm với hàng chục đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

2 nhóm đối tượng trên hoạt động rất tinh vi, đối tượng tham gia đánh bạc thuộc nhiều thành phần. Ngoài số đối tượng mang tiền án, tiền sự còn có cả đối tượng là giáo viên, nhiều đối tượng là anh em họ hàng cùng tham gia đánh bạc trong đường dây.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, phương thức hoạt động tinh vi và quy mô của các nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng phương án tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị bắt giữ

Đến ngày 15/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an các xã Anh Sơn, Nhân Hòa, Công an phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An), Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an một số địa phương trên cả nước bắt giữ 13 đối tượng trong 2 nhóm nói trên về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan Công an xác định, cầm đầu 2 nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên là Nguyễn Quý Cường (SN 1989, trú tại phường Thuận Hoá, thành phố Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (SN 1979, trú xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An).

Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng trong vụ án.

Tang vật vụ án bị thu giữ.

Các đối tượng khai nhận, đánh bạc qua tài khoản tổng cá độ được cấp tại nước ngoài, từ tài khoản tổng sẽ chia nhỏ thành nhiều tài khoản thấp hơn để giao lại cho các đối tượng tại Việt Nam tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua web “bong88.com” và “8xbet”. Chỉ tính từ thời điểm diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026, ngày 11/6/2026) đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến hơn 6,6 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố tài liệu chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng còn lại.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân