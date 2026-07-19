Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Dũng 'Mắm'

Lực lượng Công an bắt giữ Dũng "Mắm". Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên cung cấp

Tối 18/7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Đức Dũng, tức Dũng "Mắm" (SN 1981, trú tại thôn Dương Hồng Thủy, xã Bắc Thái Ninh) đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn thôn Thụy Châu, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 16/7, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và xác minh thông tin, lực lượng chức năng xác định đối tượng đang ẩn náu tại khu nhà trọ nêu trên.

Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiếp cận, tổ chức khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói chất bột màu trắng. Dũng khai là Ma túy đá.

Tác giả: Dinh Chiến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn