Không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ, một thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng

Tân binh ở Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ năm 2026 - Ảnh: P.V.A.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng đối với công dân V.H.S. (24 tuổi, ngụ tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, Hà Tĩnh).

Trước đó vào sáng 5-3-2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, nhưng công dân V.H.S. vắng mặt, không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 6-2-2026 của Chủ tịch UBND phường Sông Trí.

Hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, điều 10, Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5-8-2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt công dân V.H.S. số tiền 62,5 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND phường Sông Trí chỉ đạo gửi quyết định này cho công dân V.H.S., đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyết định này được thi hành.

Năm 2026, Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 1.400 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 290 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trong tổng số 1.400 công dân nhập ngũ vào quân đội, có 1.180 thanh niên ở độ tuổi 18-21 (chiếm 84,3%); 1.016 công dân có trình độ văn hóa lớp 10 trở lên, 180 công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 75 đảng viên.

Đối với 290 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, có 233 người tốt nghiệp THPT, 57 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 11 đảng viên.

