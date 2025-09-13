Công an xã Nghĩa Đàn kịp thời ngăn người dân có ý định chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng

Theo đó, bà C. T. K (sinh năm 1956), trú tại xã Nghĩa Thọ thường xuyên bị các đối tượng lạ điện thoại tự xưng là người thân và đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, yêu cầu bà K. chuyển số tiền 10 triệu đồng qua ngân hàng. Do hoang mang, lo sợ nên bà K. đã đi vay mượn và mang số tiền trên đến ngân hàng LPBank chi nhánh Nghĩa Đàn để thực hiện giao dịch.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời báo cho Công an xã Nghĩa Đàn. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Nghĩa Đàn đã có mặt, xác minh và hướng dẫn bà K., đồng thời khẳng định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhờ sự cảnh giác và phản ứng nhanh của Công an xã Nghĩa Đàn và ngân hàng LPBank bà K. đã không bị thiệt hại về tài sản.

Cán bộ chiến sỹ Công an xã Nghĩa Đàn và cán bộ ngân hàng LPBank chi nhánh tại Nghĩa Đàn phản ứng nhanh, kịp thời ngăn chặn vụ việc, bảo vệ tài sản cho Nhân dân

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Nghĩa Đàn và Ngân hàng LPBank, chị Cao Thị T. (con gái bà K.) bày tỏ sự xúc động, biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhạy và tận tâm của lực lượng Công an xã cũng như cán bộ ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn vụ việc, bảo vệ tài sản cho Nhân dân.

Được biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, tin nhắn giả danh cơ quan chức năng hoặc người thân để yêu cầu chuyển tiền. Đây là hành vi lừa đảo. Các cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo yêu cầu của đối tượng lạ, đặc biệt khi được yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy bình tĩnh, ngắt kết nối cuộc gọi và báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Cao Loan – Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn