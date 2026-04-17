Khởi tố đối tượng trộm ô tô rồi gây tai nạn

Theo Cơ quan điều tra, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền (SN 2010, trú tại thôn 2, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) có quen biết nhau từ trước. Tối 13/4, cả hai hẹn nhau đến địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để ăn nhậu. Sau khi trải qua 3 cuộc nhậu, cả hai về phòng trọ của Y Gin Ta Byă tại phường Tân Lập để nghỉ. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, Y Gin Ta Byă rủ Hiền đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Đối tượng Y Ginta Byă khi mới bị bắt giữ.
Khoảng 2h30, khi cả hai đi đến trước số nhà 413 đường Hùng Vương, phường Tân Lập thì phát hiện xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS 47T-3727 do anh Nguyễn Thành Chung (SN 1990) để trước cổng nhà nhưng không khoá cửa và bỏ quên chìa khoá trong xe. Thấy vậy, cả hai chui vào trong xe lục tìm tài sản nhưng không có.
Phát hiện chìa khóa vẫn cắm sẵn trên xe, sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất trộm chiếc xe với mục đích mang về nhà của Hiền cất giấu tìm cách tiêu thụ. Do không có bằng lái, không biết lái xe nên khi Y Gin Ta Byă điều khiển xe chạy trên đường Trần Quý Cáp, chiếc xe bị mất lái leo qua dải phân cách, lao sang làn đường đối diện và tông vào một xe tải đang đậu trên vỉa hè. Sau cú va chạm mạnh, Y Gin Ta Byă tiếp tục điều khiển xe thêm một đoạn rồi lại lao lên dải phân cách mới dừng lại.
Chiếc xe bị hai đối tượng trộm cắp gây tai nạn tại hiện trường.
Sau khi gây ra tai nạn, cả hai mở cửa xe bỏ chạy vào một vườn cà phê của người dân bỏ trốn nhưng bị lực lượng tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.
Theo Cơ quan điều tra, do Lê Hồng Hiền mới đủ 15 tuổi nên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Tác giả: Văn Thành
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân