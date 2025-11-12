Khởi tố các đối tượng trộm cắp tài sản ở đền, chùa

02 đối tượng tại cơ quan Công an

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Quan Thành phát hiện thời gian qua, trên địa bàn các xã (thuộc huyện Yên Thành cũ) có xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản tiền công đức của các đền, chùa. Trước tình hình đó, Công an xã đã vào cuộc xác minh, rà soát để điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng phạm tội.

Đến 23 giờ ngày 29/10, Công an xã Quan Thành chủ trì phối hợp Công an xã An Châu bắt giữ thành công 02 đối tượng gồm: Bùi Đình Huy (SN 2007) và Phan Viết Thông (SN 2008) cùng trú tại xã Quan Thành về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, 02 đối tượng khai nhận từ tháng 9/2025 đến 10/2025 đã thực hiện 08 vụ trộm ở các đền, chùa tại các xã Hợp Minh, Hải Lộc, Quan Thành, Vân Du, Giai Lạc (tỉnh Nghệ An).

Két sắt tại đền, chùa bị các đối tượng phá hỏng

Bước đầu, Cơ quan Công an chứng minh số tiền trộm được gần 34 triệu đồng. Số tiền trên các đối tượng đã chia nhau để tiêu xài cá nhân. Tang vật thu được: 02 điện thoại di động, 01 thanh sắt, 01 dao cùng một số vật dụng để các đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 02 đối tượng trên về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn