Bộ Công an khởi tố 7 người lập hơn 100 trang web, phát tán 26.000 bộ phim lậu

Các bị can Khoa, Anh, Xuân (hàng trên, từ trái qua) và Thanh, Toàn, Luân, Duy (hàng dưới) - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 1-7, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM cùng các địa phương liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan trong vụ án.

Trong đó, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội rửa tiền.

Ba bị can Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

Qua công tác điều tra, nắm tình hình và thông tin từ các cơ quan chức năng phía Hoa Kỳ cung cấp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ hoạt động quảng cáo.

Kết quả điều tra bước đầu xác định trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4-2026, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành, tạo lập hơn 100 trang web.

Các trang web này đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu.

Các bộ phim do nhóm này đăng tải thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim.

Nhóm này bị cáo buộc thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được khoảng 308,4 tỉ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Cơ quan điều tra xác định số tiền hưởng lợi thu được, các nghi phạm dùng thủ đoạn gian dối che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Nhóm này sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân ở các ngân hàng để đưa vào lưu thông công khai và sử dụng mua bất động sản, xe ô tô để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố.

Đồng thời mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can, các cá nhân liên quan, xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn