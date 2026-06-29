Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Trước đó, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 1977, cư trú tỉnh Nghệ An); Huỳnh Kim Long (SN 1964, cư trú TP Hồ Chí Minh); La Văn Phép (SN 1972); Tống Hoàng Huy (SN 1974); La Minh Huyên (SN 1994) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Bội Ngọc (SN 1989, cùng cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng bị khởi tố.

Trong quá trình điều tra xác định: Hiền và Long (chung sống với nhau như vợ chồng) sử dụng tài khoản mạng xã hội để tiếp cận ông N.Đ.K (SN 1972, cư trú tỉnh Thái Nguyên), giới thiệu có tượng Phật Di Lặc bằng “đồng đen”, được rao bán với giá 300 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2026, vợ chồng Long liên lạc, hẹn ông K đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để “thử hàng”, thì ông K đồng ý. Sau đó, vợ chồng Long đến xã Tri Tôn gặp Phép, Huy, Huyên để bàn bạc kế hoạch, phân vai cụ thể cho từng người và kêu Ngọc và Phương cùng tham gia.

Sáng 18/4/2026, tại khu vực hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, lợi dụng lúc ông K đang khấn vái, Phép đã tráo tấm kính và nhiệt kế bình thường bằng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn, tạo hiện tượng “kỳ lạ” như lời giới thiệu ban đầu.

Tin là đồng đen thật, ông K đồng ý giao 300 triệu đồng để đặt cọc; ngay sau khi nhận tiền, Huyên đã nhanh chóng tẩu thoát theo kế hoạch rồi đến điểm hẹn chia nhau tiêu xài. Trong đó, Phương được chia 13 triệu đồng và Ngọc được chia 7 triệu đồng.

Biết mình bị lừa, ông K đã đến Cơ quan Công an trình báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tri Tôn tiến hành điều tra, truy xét nóng nhóm đối tượng.

Chỉ sau 24 giờ vào cuộc, các trinh sát đã xác định và bắt giữ các đối tượng gây án.