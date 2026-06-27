Khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ Công an, Viện KSND để lừa đảo

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh (SN 1977; trú tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), chủ quán cà phê "999" tại đường Phạm Hùng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Thế Vinh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, Nguyễn Thế Vinh đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân nhằm tạo lòng tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Nguyễn Thế Vinh tại cơ quan điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo: Những ai là nạn nhân đã bị Nguyễn Thế Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khẩn trương liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: số 02 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh hoặc gặp Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân