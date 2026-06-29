Khởi tố đối tượng sát hại bé gái rồi ném xuống giếng

Sáng 29/6, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Bá Ngọc (SN 2006, tuổi, trú tại xã Pơng Drang, Đắk Lắk) để điều tra về các hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 13h chiều 20/6, em M.K.H. (SN 2014, trú tại xã Pơng Drang) điều khiển xe đạp điện chở Ngọc đi xem câu cá trên địa bàn xã. Sau đó, Ngọc nói với em M.K.H. chở mình đến khu vực rẫy của gia đình tại thôn Ea Ngai 9, xã Pơng Drang.

Cơ quan chức năng tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Bá Ngọc.

Khi cả hai đến khu vực rẫy nhà Ngọc, nhớ lại việc em M.K.H. còn nợ tiền nhưng không có khả năng trả, Ngọc đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp chiếc xe đạp điện. Sau khi đòi nợ tiền nhưng em M.K.H. nói chưa có trả, Ngọc đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vùng đầu, mặt khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy vậy, Ngọc liền kéo em M.K.H. ném xuống giếng khiến nạn tử vong sau đó.

Gây án xong, Ngọc lấy chiếc xe đạp điện của nạn nhân đem cầm cố được 8 triệu đồng để tiêu xài. Đến khoảng 23h cùng ngày, Công an xã Pơng Drang đã mời Ngọc đến trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân