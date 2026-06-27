Xịt nước làm bị thương bà bán rau, bà bán cá bị khởi tố

Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 8h00 ngày 22/6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy đã xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q (sinh năm 1963, trú tại xã Kim Anh, thành phố Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng.

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Thị Thúy đã sử dụng vòi nước rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q khiến nạn nhân phải vào điều trị tại cơ sở y tế.

Bà bán cá xịt nước cao áp khiến bà bán rau bị thương. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Hồng

Nguồn tin: baophapluat.vn