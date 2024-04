Khoảnh khắc đáng yêu của đôi vợ chồng trẻ thu hút gần 3 triệu lượt xem

Theo đoạn clip ghi lại, đôi vợ chồng đang ở trước nhà, trong khi vợ ngồi ngắm đường sá thì chồng tranh thủ dùng vòi bơm nước để xịt rửa quanh nhà.

(Nguồn video: Page Mọt)

Đúng lúc này, một ô tô đi tới, bác tài ra hiệu nhờ ông chồng xịt nước lên kính để kính xe sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, ông chồng vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì nên quay sang nhìn vợ với vẻ mặt ngơ ngác.

"Cái gì đấy?", người chồng hỏi vợ.

"Cái kính xe kia kìa", người vợ trả lời.

Ngay lập tức, ông chồng hiểu ra và đưa vòi lên xịt kính xe hộ bác tài. Xong xuôi, người chồng liền quay sang nhìn vợ rồi cười "hì hì" đấy ái ngại.

Khoảnh khắc đáng yêu này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều bật cười trước màn "hiểu chồng" của người vợ. Đến hiện tại, trên page Mọt Beauty, đoạn clip này đã thu về hơn 2.7 triệu lượt xem.

Dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước như sau:

"Vợ kiểu: Việc gì cũng tới tay tôi"

"Đúng là vợ chồng, nhìn nhau một cái thôi biết đối phương suy nghĩ gì"

"Không có vợ là không làm được gì hết, cái gì cũng phải vợ bảo mới biết, tình trạng chung của các ông chồng".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn