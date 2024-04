Sự thật về clip "robot bồi bàn" xinh như mộng khiến dân mạng sốt xình xịch

Việc tích hợp robot khá phổ biến và trở thành xu hướng trong ngành dịch vụ ăn uống. Nhiều quán cà phê và nhà hàng đang sử dụng robot trong nhiều lĩnh vực như phục vụ, chuẩn bị thức ăn... Việc bổ sung những cỗ máy này đã cách mạng hóa vai trò truyền thống của con người.

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, đoạn video về một cô bồi bàn robot hình người đang phục vụ đồ ăn tại một nhà hàng lẩu ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã lan truyền trên mạng. Từ việc phục vụ bát, đĩa cho đến gọi món, cô bồi bàn này có thể làm mọi việc. Đoạn video đã khiến cộng đồng mạng bối rối không biết đó là robot thật hay là người đóng giả.

Trong clip, cô bồi bàn giống robot này thực chất là một phụ nữ. Cô thể hiện kỹ năng di chuyển như robot của mình để phục vụ khách. Không những vậy, cô còn bắt chước giọng nói AI trong quá trình này.

Đoạn video đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận được sự hoan nghênh rộng rãi vì cách tiếp cận dịch vụ khách hàng sáng tạo. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và giải trí.

Khi chia sẻ clip lên Instagram, tài khoản @balakrishnanrbk viết: "Người phục vụ robot phục vụ đồ ăn tại nhà hàng Lẩu Trùng Khánh ở Trung Quốc. Tương lai của ngành ăn uống là đây: Video có cảnh một chủ nhà hàng Trung Quốc phục vụ khách hàng bằng những động tác nhảy robot đã trở thành một hiện tượng lan truyền. Tôi vui mừng thông báo rằng cô ấy đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Mặc dù có kỹ năng robot ấn tượng, nhưng trên thực tế, cô ấy là một con người thực sự và một vũ công chuyên nghiệp, đã thành thạo nghệ thuật di chuyển của robot và thậm chí còn luyện giọng để nghe giống như AI".

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn