Khoảnh khắc cứu sống cậu bé rơi xuống giếng khoan sâu hơn 12 mét

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 23/7, tại làng Kul, quận Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc Gia (NDRF) của Ấn Độ đang tìm cách giải cứu cậu bé 3 tuổi vô tình rơi xuống giếng khoan có độ sâu hơn 12 mét.

Với sự cổ vũ lớn từ những người chứng kiến, họ lôi được đứa trẻ ra ngoài thành công. Sau khi được giải cứu, cậu bé dính đầy bùn đã được nhẹ nhàng lau sạch bằng một mảnh vải.

Đứa trẻ được xác định là Shivam Kumar, đã rơi xuống giếng khoan khi đang chơi, sau khi một người nông dân quên không đậy nắp lại.

Ranjeet Kumar, sĩ quan của NDRF cho biết: "Các quan chức đã cứu cậu bé sau nhiều giờ nỗ lực. Bé trai đã được hỗ trợ y tế và đưa đến bệnh viện. Cậu ấy hiện đã ổn. Chúng tôi mất khoảng 5 giờ để kéo cậu bé còn sống ra ngoài".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn