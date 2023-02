Khinh khí cầu đứt dây neo, phát nổ trên không khiến du khách thiệt mạng khi đang ngắm cảnh

Sự việc xảy ra vào ngày 22/1 vừa qua tại danh lam thắng cảnh Zuihuagu, huyện Shawan, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cụ thể vào khoảng 3h chiều 22/1, tổng cộng có 4 khách du lịch, 3 người lớn, 1 trẻ nhỏ đang ngồi trên khinh khí cầu được neo đậu để ngắm cảnh. Tuy nhiên, sợi dây kết nối khinh khí cầu và mặt đất bất ngờ bị đứt khiến khinh khí cầu bay lên cao và phát nổ.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip do khách du lịch có mặt tại hiện trường ghi lại được. Tại thời điểm trên, sau khi sợi dây neo bị đứt, quả khinh khí cầu mất kiểm soát bay lên cao, rồi bất ngờ phát nổ và rơi xuống một khu rừng gần đó. Những người chứng kiến đều cho biết quả cầu sau khi phát nổ rơi xuống rất nhanh.

Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt hiện trường giải cứu nạn nhân. Theo báo cáo, vụ việc đã khiến 1 du khách tử vong và 3 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Nhật báo kinh doanh Thành Đô, người phụ trách danh lam thắng cảnh cho biết khinh khí cầu không phải dự án thuộc quản lý trong danh lam thắng cảnh mà được giao cho một nhà sản xuất bên ngoài quản lý.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn