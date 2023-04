Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và hoạt động thiện nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Tháng 10/2022, trận mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các huyện miền núi đã xảy ra tình trạng ngập sâu và sạt lở. Đợt mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất (11 người chết, 100 căn nhà bị sập, hư hỏng, di dời 322 căn nhà). Tổng thiệt hại về kinh tế do lũ lụt gây ra ở Nghệ An là hơn 1.226 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 4 (bão Noru) là hơn 908 tỉ đồng.

Đ/c Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Sở TT&TT báo cáo công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; việc lựa chọn các tập thể, cá nhân để suy tôn, biểu dương

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương kịp thời, tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, các cơ quan báo chí trên địa bàn cũng đã kịp thời cử phóng viên trực tiếp đến tác nghiệp tại những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn và lũ quét để đưa đến độc giả những thông tin nhanh nhất, chân thật về công tác khắc phục hậu quả do mưu lũ gây ra, về đời sống nhân dân, về hoạt động thiện nguyện. Chỉ tính riêng trong tháng 10/2022 đã có hơn 500 tin, bài về tình hình lũ lụt, công tác khắc phục hậu quả và hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngoài việc cử phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại địa bàn, nhiều cơ quan báo chí đã chủ động ủng hộ, tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước chung tay giúp đỡ nhân dân vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Các cơ quan báo chí đã trực tiếp ủng hộ và kết nối với các cá nhân, tổ chức ủng hộ hơn 07 tỷ đồng tiền mặt và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Trên cơ sở báo cáo và kết quả hoạt động thực tế của các cơ quan báo chí, đối chiếu với 03 tiêu chí (Số lượng tin, bài tuyên truyền về phòng, chống lũ lụt trên địa bàn tỉnh; Phóng viên, Nhà báo trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường, thông tin nhanh, kịp thời về tình hình lũ lụt; Hoạt động từ thiện, kêu gọi ủng hộ, trực tiếp ủng hộ, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống), UBND tỉnh quyết định khen thưởng 05 cơ quan báo chí và 05 phóng viên có đóng góp lớn cho công tác phòng chống lũ lụt năm 2022.

*/ 05 tập thể được khen thưởng: Báo Nghệ An Đài Phát thành và Truyền hình Nghệ An Báo Quân khu IV Văn phòng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật Văn phòng đại diện Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung */ 05 cá nhân được khen thưởng: Ông Trần Quang Đại – Phóng viên Báo Lao động Ông Trần Quốc Huy – Phóng viên Báo VietnamNet Ông Nguyễn Đỗ Thành Châu – Phóng viên Báo Nhân dân Ông Nguyễn Viết Lam – Phóng viên Báo Biên phòng Ông Nguyễn Văn Phê – Phóng viên Báo Dân trí.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn