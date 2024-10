Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020-2025 bảo đảm ý nghĩa thiết thực, có hiệu quả

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp huyện tiếp tục thực hiện Công văn số 6609/UBND-TH ngày 06/8/2024 của UBND tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” nhằm đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân người Công giáo điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực, tạo động lực mới thúc đẩy, nhân rộng gương điển hình tiên tiến xuất sắc và triển khai, phát động phong trào trong những năm tới trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức Đại hội thi đua, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định.

Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng trường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; tổ chức tốt Đại hội thi đua, biểu dương. Đồng thời, phối hợp tham mưu UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức Đại hội thi đua, biểu dương. Sở TT&TT, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phóng sự, tin, bài về các gương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức Đại hội thi đua, biểu dương đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội thi đua, biểu dương...

Dự kiến, Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020-2025 cấp xã hoàn thành trong quý I/2025; cấp huyện hoàn thành trong tháng 4/2025; cấp tỉnh hoàn thành trong quý II/2025.

Tác giả: PQ

Nguồn tin: nghean.gov.vn