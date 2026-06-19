Cho ý kiến về việc đầu tư sơ bộ đối với dự án Nâng cấp hạ tầng thích ứng với biến đối khí hậu để phát kinh tế tại Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ nhiệm Dự án Đặng Đức Cường – Chuyên gia cao cấp về đô thị của WB phát biểu

Tại buổi làm việc, phía đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết trước khi diễn ra buổi làm việc hôm nay, Đoàn đã thực hiện nhiều đợt khảo sát thực địa và tổ chức các cuộc họp chuyên đề để thảo luận, đánh giá hiện trạng. Đặc biệt, đợt khảo sát mới nhất có sự tham gia của Ban Quản lý dự án, lãnh đạo các địa phương và đại diện ngành văn hóa, thể thao, du lịch, qua đó giúp Đoàn có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu và hoàn thiện các đề xuất.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã trình bày một số kết quả quan sát, nhận định và phát hiện bước đầu nhằm phục vụ việc hoàn thiện định hướng phát triển dự án. Nội dung báo cáo gồm hai phần chính: Đánh giá công tác chuẩn bị và quy hoạch phát triển du lịch; định hướng phát triển du lịch sinh thái cùng các đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, Đoàn đề nghị chuyển tên dự án “Nâng cấp hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế bền tỉnh Nghệ An” thành dự án “Phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái miền Tây tỉnh Nghệ An”.

Mục tiêu của dự án là nâng cấp cơ sở hạ tầng theo định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn, từ đó tạo ra các động lực phát triển kinh tế tổng hợp tại một số khu vực trọng điểm của tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 720 triệu USD trong đó, nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 595 triệu USD. Đây là nguồn vốn do Chính phủ vay và sau đó sẽ cấp phát lại 100% cho tỉnh theo Quyết định số 996/QD-BTC ngày 24/4/2026; vốn đối ứng khoảng 125 triệu USD.

Dự án quy mô lớn này được chia thành 4 hợp phần chuyên biệt, bao quát từ hạ tầng đô thị, môi trường cho đến kinh tế du lịch.

Hợp phần Phát triển hạ tầng đô thị Vinh thích ứng với biến đổi khí hậu có chi phí dự kiến khoảng 415 triệu USD. Trong đó, Tiểu hợp phần Nâng cấp hạ tầng đô thị tích hợp thoát nước mưa và kết nối giao thông dự kiến 258 triệu USD. Tiểu phần Mở rộng hệ thống thu gom và xử lý nước thải dự kiến 65 triệu USD. Tiểu hợp phần Tăng cường năng lực tiêu thoát Hệ thống kênh thấp - sông Vinh - Kẻ Gai và Hệ thống sông Phương Tích - sông Cấm dự kiến 60 triệu USD (không bao gồm Trạm bơm Bến Thủy).

Hợp phần Tăng cường quản lý Chất thải rắn theo định hướng kinh tế tuần hoàn có chi phí dự kiến khoảng 50 triệu USD. Hợp phần này tập trung cải thiện nền kinh tế tuần hoàn cho các hệ thống quản lý chất thải rắn, đặc biệt chú trọng vào các cơ sở thu hồi vật liệu (MRF). Đáng chú ý, Ngân hàng Thế giới thông qua nguồn quỹ ProBlue đã hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật trong giai đoạn tiền khả thi.

Hợp phần Nâng cấp cơ sở hạ tầng tạo động lực phát triển kinh tế du lịch khu vực Tây Nghệ An, có chi phí dự kiến khoảng 170 triệu USD.

Nguồn lực sẽ được tập trung vào việc phát triển các tuyến đường đi vào các điểm du lịch nằm ở hai bên Quốc lộ 7A. Đồng thời, tỉnh sẽ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các trung tâm đầu mối và hỗ trợ các bản làng trên tuyến triển khai mô hình du lịch cộng đồng.

Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực có chi phí dự kiến khoảng từ 78 - 85 triệu USD.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An trao đổi về việc xây dựng hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch sinh thái miền Tây Nghệ An

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Xuân Cường trao đổi về nội dung đầu tư phát triển du lịch sinh thái

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Hoan trao đổi về việc bố trí vốn đối ứng thực hiện dự án

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về tên gọi dự án; đầu tư các tuyến đường kết nối các điểm du lịch sinh thái miền Tây xứ Nghệ; định hướng phát triển tuyến du lịch dọc Sông Lam. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng trao đổi thống nhất mục tiêu dự án, quy mô đầu tư, phạm vi dự án; thống nhất về quy hoạch, địa điểm và công suất các hồ điều hòa, trạm bơm, cống điều tiết, trạm trung chuyển và thu hồi vật liệu, trạm xử lý nước thải cho một số xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBD tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị dự án cần tập trung nguồn lực ưu tiên cho việc đầu hạ tầng giao thông và phát triển du lịch. Về công tác quy hoạch và tiêu thoát nước đô thị, đồng chí đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến việc tính toán phương án thoát lũ và xây dựng vùng đệm phù hợp cho khu vực đô thị bảo đảm vừa chống ngập úng, vừa cải thiện chất lượng môi trường. Đối với hệ thống tiêu thoát nước, đồng chí đề xuất tập trung triển khai hai trục thoát nước chính.

Liên quan đến định hướng đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tại các khu vực như Đô Lương, Con Cuông không nhất thiết phải đầu tư xây dựng hồ điều hòa do địa hình có độ dốc lớn, diện tích rừng che phủ cao, khả năng thoát nước tự nhiên tốt. Thay vào đó, nguồn vốn cần được ưu tiên cho phát triển hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối giữa các điểm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - du lịch địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham vấn, hoàn thiện Dự án.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn