Kết quả Công an Hà Nội 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Hải 'cứu' đội nhà thoát thua

CLB Công an Hà Nội: Quang Hải (90’+2)

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Ibara (57’ pen)

Hụt hơi vì thiếu Tấn Tài

CLB Công an Hà Nội bước vào màn so tài với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với phong độ rất cao. Dưới thời HLV Kiatisak Senamuang, đội bóng ngành công an toàn thắng 5 trận (bao gồm 2 trận giao hữu). Thêm vào đó, tính từ tháng 8/2023 cho đến nay, nhà vô địch V.League bất bại trên sân nhà Hàng Đẫy. Với những dữ kiện đó, không bất ngờ khi CLB Công an Hà Nội nhập cuộc đầy hứng khởi trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ trương chơi phòng ngự dựa trên sơ đồ 5-4-1.

Phút 17, Quang Hải đi bóng vào trung lộ, vượt qua một cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc ở khoảng cách 20 mét. Đáng tiếc cho đội trưởng CLB Công an Hà Nội khi bóng đi chệch cột dọc đội khách. 10 phút sau, Jefferson Elias đón đường chuyền dài của đồng đội. Đáng tiếc anh không thể xoay sở trong hàng thủ được tổ chức chặt chẽ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

CLB Công an Hà Nội bế tắc trong hiệp 1 - Ảnh: Minh Tuấn

Tới phút 38, Quang Hải ngã trong vòng cấm đối thủ nhưng CLB Công an Hà Nội không được hưởng phạt đền, khi tác động của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là không đủ để tạo ra phạm lỗi dẫn tới penalty. Quả thực, 45 phút đầu tiên chứng kiến CLB Công an Hà Nội dù kiểm soát bóng nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn đội bạn. Sự vắng mặt của Hồ Tấn Tài bên cánh phải, với những pha xuyên phá vào nách đối phương quả thực ảnh hưởng lớn đến lối tấn công của đội bóng ngành công an.

Giá trị ngôi sao

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội vẫn cố gắng gây sức ép lên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng đội khách lại có bàn mở tỷ số. Phút 57, Bùi Văn Đức bị cầu thủ Công an Hà Nội phạm lỗi trong vòng cấm địa. Để rồi trên chấm phạt đền, ngoại binh Ibara ngẫu hứng thực hiện quả đá theo kiểu Panenka đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt lên dẫn trước.

Có được bàn thắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại càng tổ chức phòng ngự với số đông dày đặc hơn. Điều đó khiến cho các chân sút bên phía CLB Công an Hà Nội khó tìm đường được vào vòng cấm, chứ chưa nói là cầu môn được trấn giữ bởi thủ môn Thanh Tùng bên phía đội khách.

Ibara ghi bàn để đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt lên dẫn trước - Ảnh: Minh Tuấn

Quang Hải giúp đội nhà thoát thua bằng bàn thắng ở phút bù giờ - Ảnh: Minh Tuấn

Khi tất cả đã nghĩ về một thất bại cho CLB Công an Hà Nội thì giá trị ngôi sao của Quang Hải được thể hiện đúng lúc. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Geovane sút chân trái, đưa bóng trúng người cầu thủ đội khách. Bóng dội ra và Quang Hải tung 2 cú dứt điểm bóng sống liên tiếp. Ở lần tung cú vô lê thứ 2, Quang Hải đưa bóng lượn về góc cao trong sự bất lực của thủ thành Thanh Tùng.

Hòa chung cuộc 1-1, CLB Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp dưới thời HLV Kiatisak Senamuang. Trận hòa này cũng khiến cho đội bóng của “Zico Thái” bị CLB đầu bảng là Nam Định nới rộng khoảng cách điểm số lên thành 6 điểm!

Đội hình thi đấu

Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Giáp Tuấn Dương, Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Văn Toản (Văn Phương 73’), Junior (Văn Cường 80’), Vũ Văn Thanh, Phạm Văn Luân (Văn Trung 73’), Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Jeferson Elias, Geovane.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Ramires, Viết Triều, Anh Quang, Văn Bửu (Xuân Trường 46’), Văn Đức, Trọng Hoàng (Ngọc Thắng 79’), Viktor Lê (Quang Nam 65’), Trung Học (Văn Hạnh 87’), Ibrara, Diallo.

Tác giả: TRÍ CÔNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn