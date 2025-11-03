Cảnh báo ba đồ vật quen thuộc khiến mạng Wi-Fi tụt tốc không ngờ

Điều đầu tiên mà người dùng cần làm để cải thiện kết nối là kiểm tra vị trí của router Wi-Fi trong nhà. Đặt router ở vị trí tối ưu không chỉ giúp tăng tốc độ tải xuống mà còn giảm thiểu các yếu tố gây nhiễu tín hiệu.

Đặt router sai chỗ, tốc độ mạng Wi-Fi yếu là chuyện sớm muộn

Theo Virgin Media, “mọi siêu anh hùng đều có điểm yếu”, và Wi-Fi cũng không ngoại lệ. Các vật dụng như đồ kim loại, gương và bể cá có thể làm suy yếu tín hiệu Wi-Fi, gây ra tình trạng chậm mạng và gián đoạn trong các buổi xem phim. Do đó, việc đặt router ở vị trí xa những vật cản này là rất quan trọng.

Ngoài gương và bể cá, nhiều thiết bị điện tử khác cũng có thể gây nhiễu tín hiệu Wi-Fi, bao gồm TV, điện thoại không dây và lò vi sóng. Virgin Media cảnh báo rằng “sự nhiễu loạn” từ những thiết bị này có thể làm giảm hiệu suất của Wi-Fi. Để đảm bảo kết nối Internet mượt mà, người dùng nên dành vài phút để kiểm tra vị trí của router và đảm bảo có khoảng trống xung quanh nó.

Một số thủ thuật đơn giản khác cũng có thể giúp cải thiện tín hiệu Wi-Fi bao gồm nâng router lên khỏi mặt sàn và đặt nó ở vị trí cao hơn. Các chuyên gia khuyến cáo: “Tín hiệu Wi-Fi không tốt trên thảm. Nếu router đặt trên sàn, nó sẽ phải hoạt động hết công suất để kết nối với thiết bị ở xa”. Việc di chuyển router có thể nhanh hơn nhiều so với việc chờ đợi trang web tải, và điều này có thể giúp người dùng tránh tình trạng gián đoạn do hiện tượng buffering.

Tuy nhiên, vị trí của router cũng phụ thuộc vào nơi cáp Internet vào ngôi nhà, vì vậy việc di chuyển có thể không dễ dàng. Nếu không thể thay đổi vị trí, người dùng có thể xem xét việc mua bộ khuếch đại (repeater) hoặc mạng lưới Wi-Fi (Wi-Fi Mesh) để cải thiện tín hiệu ở những khu vực khó tiếp cận.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng người dùng chỉ nhận được tốc độ mà mình đã trả tiền. Việc di chuyển router sẽ không làm tăng tốc độ kết nối đường truyền Internet nhưng sẽ giúp Wi-Fi hoạt động hiệu quả hơn và loại bỏ những vùng chết khó chịu.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn