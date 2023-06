Kẹt giữa đường ray, container bị tàu húc bay như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm xảy ra tại Fabens, bang Texas, Hoa Kỳ và đã được người dân ghi lại.

Trong clip, chiếc xe đầu kéo nặng khoảng 23 tấn đã bị mắc kẹt giữa đường ray. Đúng lúc này, một đoàn tàu chở hàng chạy với tốc độ khoảng 80km/h lao đến.

Dù người đi đường đã cố gắng báo hiệu cho lái tàu nhưng do phương tiện đang chạy ở tốc độ cao, việc phanh gấp là điều không thể. Kết quả, đoàn tàu đã đâm mạnh vào chiếc xe đầu kéo khiến thùng container bay lên không trung.

Theo báo cáo, phần đầu của đoàn tàu đã bị trật bánh khỏi đường ray sau cú đâm, còn xe container gần như hư hỏng hoàn toàn. Rất may không có ai bị thương trong vụ va chạm.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn