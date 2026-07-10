Kéo bạn con trai đi trả thù khiến 1 người tử vong

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra xử lý về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.



Theo kết quả điều tra, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/7, tại số 127, đường Hoàng Anh, KP Thủ Tửu, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, N.T.Nh tổ chức nhậu cùng Nguyễn Văn Một, Nguyễn Thanh Vũ (SN 1977); Dương Quốc T. và 2 người khác.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên bàn nhậu.



Trong lúc nhậu thì Vũ nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau với ông Một và ông T; được can ngăn Vũ lấy xe bỏ về nhà. Đến nhà, Vũ thấy Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (tự Tí Em, SN 1998); Lý Nhật Duy (SN 2005); Huỳnh Phú Giàu (SN 2001, tất cả là bạn của con trai Vũ) nên kêu đi cùng Vũ đánh trả thù ông Một và ông T.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn