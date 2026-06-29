Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông dùng kiếm đâm em vợ tử vong

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: NDCC

Trước đó, khoảng 12h ngày 28/6, do mâu thuẫn gia đình, Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm đâm nhiều phát vào người vợ là chị Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và em vợ là anh Nguyễn Quốc Thoan (SN 1976) cùng trú tại xã Vạn Xuân.

Hậu quả, anh Thoan tử vong tại chỗ, chị Bích bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Sau khi gây án, Phạm Gia Lễ bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 14h45’ cùng ngày, Lễ đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đinh Chiến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn