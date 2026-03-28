Kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hoá thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh năm 2026

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Minh bạch, tối ưu hóa quy trình thực hiện TTHC, TTHC nội bộ; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, TTHC nội bộ, nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính.

Đồng thời đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về đơn giản hoá TTHC, TTHC nội bộ của tỉnh, cụ thể: Cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2025; 100% TTHC quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng phải được công bố, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện điện tử. 100% TTHC nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện quản trị nội bộ trên môi trường điện tử. 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. 100% TTHC đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình.

UBND tỉnh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các cấp trong chỉ đạo thực hiện, ưu tiên nguồn lực triển khai. Việc rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC, TTHC nội bộ phải được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, thực chất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, dịch vụ công để loại bỏ hoặc không yêu cầu cung cấp lại các thành phần hồ sơ, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Các phương án kiến nghị đơn giản hóa TTHC, TTHC nội bộ phải có tính khả thi, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những TTHC, TTHC nội bộ không phù hợp, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.

Đối với TTHC, UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá tác động, cho ý kiến đối với TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND ban hành phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đánh giá tác động TTHC và cho ý kiến đối với TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan gửi lấy ý kiến; đảm báo tính cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất. Rà soát, đánh giá 100% TTHC có phát sinh hồ sơ trong năm 2025 nhằm kiến nghị, đề xuất đơn giản hoá TTHC (tái cấu trúc quy trình TTHC hoặc đơn giản hoá thành phần hồ sơ, giấy tờ không cần thiết,…) hoặc kiến nghị bãi bỏ các TTHC còn rườm rà, phức tạp; xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa đối với TTHC được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển giao một số hoạt động hoặc thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Đối với TTHC nội bộ, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục chủ động thực hiện các nội dung, yêu cầu, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, Công văn số 9982/UBND-KSTT ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh hướng dẫn công bố, công khai; cắt giảm, đơn giản hoá TTHC nội bộ.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND xã, phường triển khai thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC, TTHC nội bộ; kiểm soát chất lượng kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC, TTHC nội bộ của các cơ quan được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này; thẩm định, rà soát độc lập, tổng hợp kết quả thực hiện của các Sở, ngành được giao theo Kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC, TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; chủ trì, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC, TTHC nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của cơ quan.

UBND xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; báo cáo các nội dung liên quan đến vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất về quy định TTHC, TTHC nội bộ, về việc thực hiện giải quyết TTHC, TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tác giả: H.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn