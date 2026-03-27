Ông Hoàng Nghĩa Hiếu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Chiều 27-3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kết quả bầu cử, tỉnh Nghệ An đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu theo quy định. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh triển khai công tác tổ chức Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: N. Tú

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX. Với 100% số phiếu tán thành, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% số phiếu tán thành, các ông Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc và ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu các ủy viên ủy ban, trưởng các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, các trưởng ban của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông Phạm Thành Chung - Trưởng Ban pháp chế; ông Cao Tiến Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (SN 1967), quê quán tại xã Hưng Nguyên Nam (tỉnh Nghệ An). Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành máy xây dựng Thủy lợi; Thạc sĩ. Từ tháng 11-2019 - 7-2022, ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 7-2022 - 10-2022 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Từ ngày 14-10-2024 - 18-11-2024 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ ngày 18-11-2024 - 3-2026 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động