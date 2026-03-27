Ông Võ Trọng Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: BẰNG PHẠM

Chiều 27-3, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Với sự thống nhất, tín nhiệm của 100% đại biểu dự họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc và ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Bầu các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Phùng Thành Vinh, Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành là Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An báo cáo báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 85 đại biểu.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho rằng sau thành công của cuộc bầu cử, Nghệ An đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá nhưng cũng đối mặt với những yêu cầu rất mới, rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng.

Ông Thận đề nghị HĐND tỉnh cần thực hiện tốt công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức lại không gian phát triển, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và khơi thông mọi nguồn lực cho sự phát triển.

Các nghị quyết ban hành phải đúng chủ trương của Đảng, tuân thủ theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển của tỉnh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Tổ chức chất vấn, giám sát, giải trình hiệu quả để đưa các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Võ Trọng Hải - 57 tuổi, quê quán xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hải đã tốt nghiệp: Sĩ quan chỉ huy, Đại học Biên phòng; Đại học Luật. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Hải từng trải qua các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn