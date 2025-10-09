Kẻ dùng rìu sát hại 2 người trên lán nương bị bắt sau hơn 3 năm trốn nã

Ngày 8/10, tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Chiềng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an xã Xuân Nha, Công an xã Chiềng Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã bắt giữ thành công đối tượng Vì Văn Tăm, SN 1989, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nay là xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Vì Văn Tăm tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 18/1/2022, đối tượng Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu giết 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó bỏ trốn lên rừng.

Cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra, truy tìm nhưng chưa truy bắt được. Ngày 4/2/2022, Văn phòng Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vì Văn Tăm.

