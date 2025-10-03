Hai vợ chồng và cháu ngoại nghi bị cướp sát hại

Sự việc được phát hiện sáng 3/10 tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) của vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên, 47 tuổi. Tại hiện trường, thi thể ông Thiên và cháu ngoại 11 tuổi ở hiên nhà. Người vợ Chu Hồng Hạnh, 48 tuổi, tử vong trong phòng ngủ.

Cảnh sát ghi nhận thi thể các nạn nhân có nhiều thương tích; két sắt và các vật dụng khác có sự xáo trộn. Bước đầu, cơ quan điều tra tình nghi đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Camera an ninh tại khu vực ghi được hình ảnh tối hôm qua xuất hiện người đàn ông khả nghi, mang vật giống súng tự chế, đeo balô, đội nón, bịt khẩu trang... đi lại gần nhà ông Thiên.

Công an phong tỏa căn nhà để điều tra. Ảnh: Thái Hà

Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, song khu vực này rất vắng vẻ.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhiều người, điều tra án mạng.

Tác giả: Phước Tuấn - Văn Trăm

Nguồn tin: vnexpress.net