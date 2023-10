Jhon Cley sẽ khoác áo số 9 tại Sông Lam Nghệ An

Như vậy, thương vụ giữa Hồ Văn Cường và Công an Hà Nội ngã ngũ sau nhiều đồn đoán. Thông tin nhà đương kim vô địch V.League mượn hậu vệ trẻ từ Sông Lam Nghệ An liên tục xuất hiện trong tháng 9 vừa qua.

Ban đầu, Hồ Văn Cường được câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp cận 2 lần. Ở lần đầu, dường như Hồ Văn Cường đồng ý ra đi, nhưng đội bóng xứ Nghệ từ chối. Sau đó, tới lượt Sông Lam Nghệ chấp nhận thương vụ thì cầu thủ này ngỏ ý muốn ở lại đội bóng quê hương.

Tuy nhiên, sau khi được ban lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội thuyết phục, cuối cùng Cường cũng đồng ý gia nhập đội chủ sân Hàng Đẫy. Sáng 20/10, một lãnh đạo của Sông Lam Nghệ An đã xác nhận với Đời sống và Pháp luật rằng thương vụ này đã hoàn tất.

Chân sút Jhon Cley

Chiều ngược lại, tiền đạo Jhon Cley - người ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu cho SLNA bên cạnh tiền đạo Olaha và trung vệ Mario Zebic.

Sau khi chuyển ra thi đấu cho Công an Hà Nội (dạng cho mượn), Hồ Văn Cường sẽ được đội bóng thủ đô chi trả tiền lương và mọi chế độ khác theo quy định của đội bóng này. Chiều ngược lại, thay vì không có Hồ Văn Cường, Sông Lam Nghệ An sẽ được Công an Hà Nội cho mượn một ngoại binh chất lượng mà họ đang sở hữu. Lót tay, lương của ngoại binh này sẽ do CLB Công An Hà Nội chi trả toàn bộ.

Nhìn qua điều khoản của thương vụ này, rõ ràng cái được của Sông Lam Nghệ An là rất lớn. Cá nhân Văn Cường khi gật đầu ra Hà Nội chắc chắn cũng sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, ít ra là mức thu nhập, tiền thưởng so với chế độ của một VĐV trẻ, đang phải thực hiện nghĩa vụ ở đội bóng xứ Nghệ!

Tại đội bóng mới, Jhon Cley sẽ khoác áo số 9. Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang gấp rút hoàn tất thủ tục để cựu tiền đạo Công An Hà Nội có thể ra sân ở trận khai mạc V.League 2023/2024 gặp Viettel FC vào ngày 22/10 trên sân Vinh.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn