Chung kết U21 Quốc gia 2023: Chức vô địch thứ sáu cho U21 SLNA?

Chiều nay (1/10), VCK U21 Quốc gia 2023 sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa SLNA và PVF-CAND. Trong hành trình tiến vào trận tranh chức vô địch, cả 2 đội đã để lại dấu ấn rất lớn cho cho thấy, tấm vé vào chơi trận cuối cùng đến từ năng lực của một tập thể chứ không hẳn do yếu tố may mắn.

Sức mạnh của PVF-CAND đến từ một tập thể được tập luyện và gắn bó với nhau trong một thời gian dài. Họ không có những cá nhân nổi trội nhưng HLV Nguyễn Duy Đông đã đưa tất cả vào một guồng quay thống nhất, có sự kết dính chặt chẽ và tính kỷ luật chiến thuật cao. Chính điều đó đã giúp cho VPF-CAND trở thành một đối thủ khó bị đánh bại. Ngay cả một đội bóng có tiếng như SHB.ĐN cũng phải dừng bước ở bán kết bởi bản lĩnh và độ lạnh lùng của PVF-CAND sau loạt 11m.

Dù vậy, PVF-CAND được dự báo sẽ gặp rất nhiều thách thức trước SLNA trong trận đấu cuối cùng của VCK U21 QG 2023. Đội bóng xứ Nghệ sở hữu một đội hình rất chất lượng. Theo đó, rất nhiều cầu thủ đã và đang là tuyển thủ U23 Quốc gia như Bá Quyền, Nam Hải, Nguyên Hoàng, Xuân Tiến, Văn Cường… Chính những cầu thủ đã thành danh ở các đội trẻ QG này là bộ khung để đưa SLNA tiến đến trận chung kết. Sở hữu một đội quân hùng hậu, sức mạnh của SLNA còn thể hiện ở sự đồng đều giữa các tuyến. Trong đó, hàng tiền vệ và tiền đạo có khả năng làm bóng tốt, bùng nổ cao.

So sánh về tương quan lực lượng, SLNA được đánh giá cao hơn so với PVF-CAND trong cuộc đối đầu này. Với một dàn cầu thủ có chất lượng hơn nên nhiều khả năng, đội bóng xứ Nghệ sẽ làm toại nguyện NHM của họ sau một mùa giải bị loại tức tưởi ngay ở vòng đấu bảng khi sắm vai chủ nhà do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Tác giả: HỒNG QUẢNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn