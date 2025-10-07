Israel công bố số thương vong: Hơn 1.000 lính tử trận trong cuộc chiến với Hamas

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tel Aviv, nhân dịp kỷ niệm 2 năm kể từ cuộc tập kích của Hamas ngày 7/10/2023, Bộ Quốc phòng Israel đã công bố số liệu cập nhật về thiệt hại của nước này trong cuộc chiến.

Theo báo cáo, kể từ khi chiến sự bùng phát, 1.152 binh sĩ Israel đã thiệt mạng - bao gồm quân nhân, cảnh sát và nhân viên Cơ quan An ninh Shin Bet.

Phần lớn trong số này tử vong trong những cuộc giao tranh tại Dải Gaza, Liban và Bờ Tây. Khoảng 42% số người thiệt mạng dưới 21 tuổi, hầu hết là thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; trong khi 141 người trên 40 tuổi.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết hơn 6.500 người đã trở thành thành viên mới trong “vòng tròn tang chế quốc gia,” gồm 1.973 cha mẹ mất con, 351 góa phụ, 885 trẻ em mồ côi và 3.481 anh chị em ruột của các binh sĩ thiệt mạng.

Phần lớn các quân nhân thiệt mạng là lính dự bị, sĩ quan, binh sĩ tình nguyện kéo dài thời gian phục vụ hoặc những người nhập ngũ sau độ tuổi bắt buộc.

Báo cáo thống kê số liệu từ tất cả các mặt trận Israel đang tham chiến và các lực lượng an ninh liên quan - bao gồm quân đội Israel (IDF), cảnh sát, Shin Bet, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng ứng trực địa phương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/9 cho biết kể từ khi cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ngày 7/10/2023, đã có khoảng 20.000 binh sỹ bị thương được tiếp nhận điều trị, trong đó hơn một nửa gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, chủ yếu là rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Theo thống kê, 56% binh sỹ điều trị tại các trung tâm phục hồi mắc PTSD và các rối loạn tâm thần khác. Khoảng 9% được xác định có thương tích từ mức trung bình đến nghiêm trọng; 56 người bị thương tật trên 100% (mức nặng nhất); 24 người thương tật 100%; 16 người bị liệt hoàn toàn; và 99 trường hợp phải lắp chân tay giả sau khi bị cụt chi.

Tính chung, 45% binh sỹ bị thương do tổn hại thể chất, 35% chịu ảnh hưởng tâm lý và 20% vừa bị thương thể chất vừa gặp vấn đề tinh thần. Đáng chú ý, quân dự bị chiếm tới 64% trong số này.

Ngoài ra, kể từ khi Hamas mở cuộc tấn công ngày 7/10/2023, Israel ghi nhận 904 binh sỹ thiệt mạng trên nhiều mặt trận./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn