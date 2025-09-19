Quân đội Israel mất 6 binh sỹ trong 1 ngày

Theo thông báo của IDF, 4 binh sỹ Israel đã thiệt mạng và 3 quân nhân bị thương trong một vụ đánh bom ven đường xảy ra tại thành phố Rafah ở phía Nam dải Gaza sáng 18/9. Chiếc xe quân sự hiệu Hamvee chở các binh sỹ Israel đã bị phá hủy gần như hoàn toàn trong vụ tấn công. IDF không nói rõ thủ phạm thực hiện vụ tấn công, nhưng cho biết vụ việc xảy ra sau binh sỹ Israel có 3 cuộc giao tranh với các tay súng Phong trào Hamas tại khu vực Rafah.

Trước đó, IDF cũng xác nhận 2 quân nhân đã tử vong trong vụ tấn công bằng súng và dao do một tài xế xe tải người Jordan tiến hành tại khu vực cửa khẩu Allenby nối giữa khu Bờ Tây và Jordan. IDF cho biết, tài xế người Jordan, đang lái chiếc xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo tới dải Gaza, đã bất ngờ nổ súng vào 2 binh sỹ Israel và sau đó dùng dao tiếp tục tấn công các quân nhân. Lực lượng Israel ở cửa khẩu Allenby đã bắn chết nghi phạm ngay tại hiện trường.

Đống đổ nát sau một cuộc tập kích của Israel ở Gaza City hồi tháng 8. (Ảnh: Reuters)

Về tình hình tại dải Gaza, các nguồn tin Palestine cho biết, trong ngày 18/9, quân đội Israel tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công bằng cả bộ binh và không quân vào dải Gaza, trọng tâm là thành phố Gaza. Các cuộc tấn công khiến hàng chục người chết và bị thương, song chưa rõ số lượng cụ thể.

Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết, vẫn còn hơn nửa triệu người, tương đương hơn 50% dân số thành phố Gaza chưa thể sơ tán khỏi đô thị này theo cảnh báo của quân đội Israel. Các nguồn tin khẳng định, nhiều người chọn tiếp tục ở lại trong thành phố, vì nhận thấy không còn bất còn địa điểm nào an toàn ở dải Gaza để có thể ẩn náu.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: vov.vn